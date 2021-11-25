В Калужской области прогнозируют пасмурную погоду без осадков

В четверг, 25 ноября, в Калужской области ожидается пасмурная погода.

Температура воздуха днем повысится до +2. Существенных осадков не ожидается.

В Калуге сохранятся сильные порывы ветра – до 6 м/с.

25 ноября православная церковь вспоминает святого Иоанна Милостивого. В народе этот день получил название Иван Снежный из-за ветреной и холодной погоды в этот период. В народе верили, что какая погода стоит 25 ноября, то таким будет и весь декабрь.

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