МЧС предупреждает о гололедице в Калужской области 24 ноября

Днем и вечером в среду, 24 ноября, в Калужской области ожидаются снегопады. На дорогах возможна гололедица, предупреждают в региональном ГУ МЧС.

- Просьба не покидать без крайней необходимости свои дома! – говорится в предупреждении спасателей.

Температура воздуха в Калуге к вечеру среды поднимется выше нуля. При этом ожидаются сильные порывы ветра.

Яркие фото читателей, весёлые видео, народные новости смотрите в нашем Инстаграме https://www.instagram.com/kp40.ru/. Подписывайтесь, делитесь фото и видео, рассказывайте о своих проблемах, потому что мы слышим вас, а нас слышат все!