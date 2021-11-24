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В Калужской области ожидается снегопад

Дмитрий Ивьев , Фото: Кристина Посохина.
Опубликовано: 24.11.2021 06:00 2 949
В Калужской области ожидается снегопад

Утром в среду, 24 ноября, в Калужской области ожидается около семи градусов мороза.

Днем потеплеет до нуля, вечером возможен небольшой плюс.

В Калуге во второй половине дня ожидается снегопад. Влажность воздуха – свыше 90%. Порывы ветра – до 8 м/с.

24 ноября православная церковь вспоминает святого Феодора Студийского, которого в народе, из-за холодной погоды в это время, прозвали Федор Студеный или Федор Мороз.

По народным приметам, если 24 ноября идет дождь или мокрый снег, то до начала декабря еще будет тепло.

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Дмитрий Ивьев , Фото: Кристина Посохина.
Опубликовано: 24.11.2021 06:00 2 949
Тэги: погода
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