В Калужской области ожидается снегопад

Утром в среду, 24 ноября, в Калужской области ожидается около семи градусов мороза.

Днем потеплеет до нуля, вечером возможен небольшой плюс.

В Калуге во второй половине дня ожидается снегопад. Влажность воздуха – свыше 90%. Порывы ветра – до 8 м/с.

24 ноября православная церковь вспоминает святого Феодора Студийского, которого в народе, из-за холодной погоды в это время, прозвали Федор Студеный или Федор Мороз.

По народным приметам, если 24 ноября идет дождь или мокрый снег, то до начала декабря еще будет тепло.

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