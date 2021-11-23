В Калужской области прогнозируют морозную погоду

Во вторник, 23 ноября, в Калужской области ожидается похолодание.

Утром температура воздуха составит около -5 градусов, днем – около -3, вечером и ночью – до -10.

Существенных осадков в Калуге и области не ожидается. Порывы ветра – до 3 м/с.

По народным приметам, иней с утра – к морозу, вечером – к снегопаду.

Яркие фото читателей, весёлые видео, народные новости смотрите в нашем Инстаграме https://www.instagram.com/kp40.ru/. Подписывайтесь, делитесь фото и видео, рассказывайте о своих проблемах, потому что мы слышим вас, а нас слышат все!