22 ноября в Калуге будет ветрено
Региональное управление МЧС сообщает об изменении погоды в Калужской области в понедельник, 22 ноября.
Местами ожидается усиление северо-западного ветра. Порывы будут достигать 12-17 м/с.
Днем будет около -2. Переменная облачность. Ожидается выпадение снега.
В случае необходимости звоните по телефонам 112 или 101.
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