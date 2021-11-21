22 ноября в Калуге будет ветрено

Региональное управление МЧС сообщает об изменении погоды в Калужской области в понедельник, 22 ноября.

Местами ожидается усиление северо-западного ветра. Порывы будут достигать 12-17 м/с.

Днем будет около -2. Переменная облачность. Ожидается выпадение снега.

В случае необходимости звоните по телефонам 112 или 101.

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