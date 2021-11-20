В Калужской области будет сильный ветер
В ближайший час в субботу, 20 ноября, местами в Калужской области порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.
Ветреная погода сохранится до конца суток.
В случае необходимости звоните по телефонам 101 или 112.
Сейчас в Калуге +4, вечером будет +2. Синоптики обещают снег.
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