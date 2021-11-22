В Калужской области усилятся морозы

В понедельник, 22 ноября, в Калужской области ожидается пасмурная погода.

Утром температура воздуха составит около нуля, днем – до +2, вечером – до -4.

Порывы ветра в Калуге будут достигать 5 м/с. В Калужской области местами будет сильный ветер, 12-17 м/с. Влажность воздуха – 75%.

Местами возможен небольшой снег.

Во вторник похолодает до -7.

22 ноября церковь почитает память преподобной Матроны, которая жила в Константинополе в V веке. На Руси говорили, что «Матрона ставит зиму на ноги», поэтому с этого дня часто бывает ветреная погода и холода.

По народным приметам, если утро начинается с густого тумана, то еще несколько дней будет стоять теплая погода. А вот иней на деревьях говорит о наступлении холодов. Если на Матрону идет снег - весна будет холодная и дождливая.

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