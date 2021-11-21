В Калужской области прогнозируют дожди

В воскресенье, 21 ноября, в Калужской области ожидаются дожди.

Утром температура воздуха составит около +2 градусов, днем – до +3, вечером – в районе +1.

Порывы ветра в Калуге будут достигать 6 м/с. Влажность воздуха – 85%.

21 ноября православные отмечают собор архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. Наши предки связывали Михайлов день с началом зимы. Его прозвали Михайловскими оттепелями, потому что обычно в этот период устанавливалась теплая погода, но после дня Михаила морозы обычно усиливаются.

По народным приметам, если утром стоит густой туман, то скоро придет потепление, а если весь Михайлов день солнечный и теплый, то зима будет морозной.

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