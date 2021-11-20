В Калужской области температура воздуха повысится до +5

В субботу, 20 ноября, в Калужской области ожидаются осадки. В течение дня возможны мокрый снег и дождь.

Утром температура воздуха составит около +3 градусов, днем – до +5, вечером – в районе +2.

Порывы ветра в Калуге будут достигать 15-20 м/с. Влажность воздуха – 90%.

20 ноября православная церковь вспоминает мученика Феодота Анкирского. В народе день получил название Федот Ледостав из-за того, что к этому времени водоемы уже покрываются ледяной коркой.

По народным приметам, если реки уже полностью замерзли, то зима будет холодная и снежная. А если на Федота гололедица, то в ближайшие дни ударят морозы.

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