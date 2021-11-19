МЧС предупреждает о снеге с дождем и сильном ветре в Калужской области 20 ноября
В ночь на субботу, 20 ноября, в Калужской области ожидается снег с дождем. На дорогах возможна гололедица, сообщает региональное управление МЧС.
Днем в субботу прогнозируется дождь с порывами юго-западного ветра до 20 м/с. Температура воздуха составит от +2 до +7 градусов.
Спасатели просят калужан без крайней необходимости не выходить из дома.
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