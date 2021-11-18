МЧС предупредило о гололедице в Калужской области 18 и 19 ноября
Вечером 18 ноября и ночью 19 ноября в Калужской области ожидается гололедица. Об этом предупредили в ГУ МЧС по Калужской области.
Температура воздуха будет находиться в районе нуля.
Спасатели призывают калужанам по возможности оставаться дома.
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