МЧС предупредило о гололедице в Калужской области 18 и 19 ноября

Вечером 18 ноября и ночью 19 ноября в Калужской области ожидается гололедица. Об этом предупредили в ГУ МЧС по Калужской области.

Температура воздуха будет находиться в районе нуля.

Спасатели призывают калужанам по возможности оставаться дома.

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