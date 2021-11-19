В Калуге выпавший снег смоет дождем

В пятницу, 19 ноября, в Калужской области ожидается пасмурная погода.

Температура воздуха в течение дня будет находиться в районе +1 градуса.

Утром синоптики прогнозируют небольшой снег. Во второй половине дня - дождь.

Порывы ветра в Калуге будут достигать 4 м/с, влажность воздуха - выше 90%.

19 ноября в православной церкви почитается память Павла Исповедника. Наши предки называли этот день Павел Ледостав, так как обычно в эту пору стояла морозная погода, а вода покрывалась льдом.

По народным приметам, если 19 ноября весь день снегопад, то и вся зима будет снежной. Если день безветренный, то скоро наступят холода.

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