В Калуге прогнозируют дождь

В четверг, 18 ноября, в Калужской области прогнозируется пасмурная погода.

Утром температура воздуха оставит около -4 градусов, днем и вечером – в районе нуля.

Днем в Калуге возможен небольшой дождь. Порывы ветра – до 5 м/с.

18 ноября православные христиане почитают память святого Ионы. В этот день было принято запасаться черной редькой, которая наравне с отварами различных трав считалась главным средством от простуды и вирусов.

По народным приметам, если в этот день падает снег, то вся зима будет снежной.

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