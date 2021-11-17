В Калужской области прогнозируют пасмурную погоду

Во вторник в Калуге светило солнце, а в среду, 17 ноября, синоптики обещают пасмурную погоду.

Утром возможен небольшой мороз – до -2. Днем и вечером будет в районе нуля.

Существенных осадков в Калужской области не ожидается. Влажность воздуха – 85%. Порывы ветра – до 3 м/с.

17 ноября в народном календаре называется днем Еремея, в честь святого Ермея, который был учеником и последователем апостола Павла. Считалось, что в этот день обычно стоит плохая погода, а потому в народе даже появилась поговорка: «Ерема - сиди дома».

Туман на Еремея обещает оттепель, а снег, упавший на мерзлую землю - затяжную осень.

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