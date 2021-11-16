В Калужской области прогнозируют морозную погоду

Во вторник, 16 ноября, в Калужской области ожидается морозная погода.

Утром температура воздуха составит около -4 градусов, днем – около -1, вечером – до -3.

В Калуге ожидается ясное небо. Порывы ветра – до 6 м/с.

16 ноября православная церковь чтит память святой Анны, которую в народе прозвали Холодной, так как в это время зима вступает в свои права и начинаются морозы.

Считалось, если утро 16 ноября очень холодное, то скоро выпадет много снега, а если мороз ударил только под вечер, то зима будет теплой и почти бесснежной.

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