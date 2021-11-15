В Калужской области неделя начнется с похолодания

В понедельник, 15 ноября, в Калужской области ожидается похолодание.

К вечеру температура воздуха может опуститься до -5 градусов, местами ожидается снег.

Порывы ветра в Калуге составят около 3 м/с. Влажность воздуха – 70%.

15 ноября церковь чтит память преподобного Маркиана Кирского и Шуйско-Смоленскую икону Божьей Матери.

По народным приметам, если на дорогах не замерзшая грязь - снега и мороза не будет до декабря. Небо затянуло тучами - к потеплению.

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