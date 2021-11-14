Снег ожидается в Калужской области 14 ноября

В воскресенье, 14 ноября, в Калужской области немного похолодает.

Температура воздуха опустится до нуля. В течение дня возможен небольшой снег.

Порывы ветра в Калуге составят около 3 м/с. Влажность воздуха – 85%.

Сегодня православная церковь чтит чудотворцев Косму и Дамиана. На Руси день получил название Кузьминки осенние или Курячий праздник. Кузьминки - осени поминки, говорили в народе. Считалось, что именно сейчас зима окончательно вступает в свои права.

По народным приметам, пошел снег - весной будет половодье. Деревья полностью не сбросили листву - зима будет лютой, а урожай - плохим.

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