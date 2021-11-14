Снег ожидается в Калужской области 14 ноября
В воскресенье, 14 ноября, в Калужской области немного похолодает.
Температура воздуха опустится до нуля. В течение дня возможен небольшой снег.
Порывы ветра в Калуге составят около 3 м/с. Влажность воздуха – 85%.
Сегодня православная церковь чтит чудотворцев Косму и Дамиана. На Руси день получил название Кузьминки осенние или Курячий праздник. Кузьминки - осени поминки, говорили в народе. Считалось, что именно сейчас зима окончательно вступает в свои права.
По народным приметам, пошел снег - весной будет половодье. Деревья полностью не сбросили листву - зима будет лютой, а урожай - плохим.
То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!