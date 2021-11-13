В Калужской области прогнозируют пасмурные выходные

В субботу, 13 ноября, в Калужской области прогнозируется пасмурная погода. В первой половине дня – с дождем.

Утром температура воздуха составит около +3 градусов, днем – до +5, вечером – в районе +2.

Порывы ветра в Калуге составят около 5 м/с. Влажность воздуха – 80%.

13 ноября православные христиане почитают память преподобных Спиридона и Никодима. По поверьям, святые могли защитить жилище от пожара. Также считается, что с этого дня обычно наступают зимние холода.

По народным приметам, если снегири 13 ноября начинают петь, то зима наступит совсем скоро. Мелкий дождь говорит о том, что ненастная погода затянется на несколько дней.

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