МЧС предупредило о гололедице в Калужской области 12 ноября

В первой половине дня в пятницу, 12 ноября, в Калужской области ожидаются гололед и гололедица. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

- Просьба не покидать без крайней необходимости свои дома! – говорится в сообщении спасателей.

В ночь на пятницу в Калуге впервые за нынешнюю осень выпал снег, который не сразу растаял.

В социальных сетях водители сообщают о скользких дорогах. Утром в городе уже произошло несколько ДТП.

Днем в пятницу в Калужской области должно потеплеть до +6, но сохранится сильный ветер.

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