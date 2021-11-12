В Калужской области прогнозируют снег и дождь

В пятницу, 12 ноября, в Калужской области прогнозируется пасмурная погода.

Утром температура воздуха будет находиться в районе нуля. Местами возможен снег.

Днем потеплеет до +6, пойдет дождь. Вечером – около +4.

В Калуге в пятницу порывы ветра будут достигать 7 м/с.

Такая же погода сохранится и на выходных.

12 ноября православная церковь почитает память мучеников Зиновия и Зиновии. В народе этот день называют Синичкиным, и по поведению этих птиц определяют погоду на зиму и весну.

Считается, что если во дворе появилось много синиц, то скоро придут холода. А если они громко поют, то зима будет снежной, а весна короткой.

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