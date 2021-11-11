В Калужской области потеплеет до +3

В четверг, 11 ноября, в Калужской области ожидается небольшое потепление.

Утром будет около +1, днем – до +3, вечером – в районе +2.

Существенных осадков не ожидается, но небо в Калуге затянет тучами. Порывы ветра – до 6 м/с.

11 ноября православная церковь вспоминает святых Анастасию и Авраамия. В народе подметили, что с этого дня обычно усиливаются ветра.

По народным приметам, если облака плывут низко и медленно, то скоро стоит ждать похолодания.

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