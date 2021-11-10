В Калужской области вновь ожидается снег

В среду, 10 ноября, температура воздуха в Калужской области будет находиться в районе нуля.

Утром ожидается ясная погода. Днем – пасмурно, возможен снег.

Порывы ветра – до 7 м/с.

Православная церковь 10 ноября чтит память великомученицы Параскевы. Она считается покровительницей женщин, а неделя, на которую приходится праздник, называется Пятницкой.

По народным приметам, если 10 ноября солнечно, то стоит ждать теплой зимы.

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