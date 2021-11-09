МЧС предупредило о гололедице и сильном ветре в Калужской области 9 ноября

Во вторник, 9 ноября, в Калуге выпал первый снег. А региональное ГУ МЧС предупредило о гололедице и сильном ветре.

Скорость порывов будет достигать 12-17 м/с.

На проводах и деревьях может налипать мокрый снег.

- Просьба не покидать без крайней необходимости свои дома! – говорится в сообщении МЧС.

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