В Калуге первый снег выпал 9 ноября
Утром во вторник, 9 ноября, в Калуге выпал первый за нынешнюю осень снег. Но на земле снежинки пока не лежат, так как температура воздуха находится выше нуля.
По прогнозу синоптиков такая погода сохранится в первой половине дня. К вечеру ожидается похолодание – до трех градусов мороза.
До конца нынешней недели в Калужской области температура воздуха будет находиться в районе нуля. К середине ноября прогнозируется до -5 градусов.
В 2020 году первый снег в Калуге выпал 20 октября.
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