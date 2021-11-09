В Калуге первый снег выпал 9 ноября

Утром во вторник, 9 ноября, в Калуге выпал первый за нынешнюю осень снег. Но на земле снежинки пока не лежат, так как температура воздуха находится выше нуля.

По прогнозу синоптиков такая погода сохранится в первой половине дня. К вечеру ожидается похолодание – до трех градусов мороза.

До конца нынешней недели в Калужской области температура воздуха будет находиться в районе нуля. К середине ноября прогнозируется до -5 градусов.

В 2020 году первый снег в Калуге выпал 20 октября.

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