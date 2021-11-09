В Калужской области прогнозируют снег

Во вторник, 9 ноября, в Калужской области ожидается похолодание.

Утром температура воздуха составит около +2 градусов, днем – ноль, вечером – в районе -2.

В первой половине дня синоптики прогнозируют мокрый снег.

9 ноября православная церковь вспоминает Нестора Летописца, которого считали покровителем писателей и журналистов. В народе считали, что если в этот день выпал снег, то он больше не растает до самой весны. Во многих регионах к этому дню уже открывался санный путь.

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