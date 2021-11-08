Неделя в Калуге начнется с дождя

Понедельник, 8 ноября, в Калуге начнется с дождя. По прогнозам синоптиков, дождь будет идти до ночи.

Температура воздуха составит +6.

Порывы ветра – 5 м/с, атмосферное давление – 741 мм рт. ст.

Ровно год назад в этот день было +9 градусов.

По народным приметам, Дмитриев день – это граница между теплым периодом и холодным, потепления в этом сезоне уже не будет.

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