В Калуге выглянет солнце

В воскресенье, 7 ноября, в Калужской области ожидается переменная облачность. При этом температура воздуха останется прежней.

Утром будет около +4 градусов, а днем – до +8.

К вечеру ожидаются дожди. Порывы ветра составят до 11 м/с.

7 ноября в народе называли Дедовскими плачами. На Руси в этот день вспоминали усопших, отправлялись на кладбище и убирались на могилах. Также было принято устраивать поминальные обеды. Хозяйки готовили любимые блюда умерших родственников и друзей.

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