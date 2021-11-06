В Калуге будет пасмурно и похолодает

В субботу, 6 ноября, в Калужской области ожидается вновь пасмурная погода. При этом температура воздуха понизится.

Еще утром будет около +10 градусов, а днем – до +8.

В течение всего дня будет временами идти дождь. Порывы ветра составят до 14 м/с.

6 ноября особенный праздник – День иконы Божьей Матери. В народе он получил название Афанасьев день.

Считается, что незамужние девицы в это время могут узнать своего избранника. Существует достаточно много гаданий на суженого.

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