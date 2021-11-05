В Калуге начнутся дожди

В пятницу, 5 ноября, в Калужской области ожидается пасмурная погода, но температура воздуха останется высокой.

Утром будет около +9 градусов, днем – до +12.

В течение всего дня будет идти дождь. Порывы ветра – до 12 м/с.

5 ноября наши предки отмечали День памяти святого апостола Иакова. В народе его также называли Яков день.

В это время люди выходили в поля и осматривали землю. Здесь разламывали пироги, а куски специально оставляли птицам. Считалось, что если они прилетят и примутся за угощение, то следующий год окажется удачным и урожайным.

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