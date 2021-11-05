В Калуге начнутся дожди
В пятницу, 5 ноября, в Калужской области ожидается пасмурная погода, но температура воздуха останется высокой.
Утром будет около +9 градусов, днем – до +12.
В течение всего дня будет идти дождь. Порывы ветра – до 12 м/с.
5 ноября наши предки отмечали День памяти святого апостола Иакова. В народе его также называли Яков день.
В это время люди выходили в поля и осматривали землю. Здесь разламывали пироги, а куски специально оставляли птицам. Считалось, что если они прилетят и примутся за угощение, то следующий год окажется удачным и урожайным.
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