В Калужской области потеплеет до +11

В четверг, 4 ноября, в Калужской области ожидается пасмурная погода, но температура воздуха повысится.

Утром будет около +8 градусов, днем – до +11, вечером – в районе +10.

Существенных осадков в Калуге не ожидается. Порывы ветра – до 4 м/с.

4 ноября православные отмечают День осенней или зимней Казанской иконы Божией Матери.

По народным приметам, туманное утро в этот день предвещает оттепель. Ясная и солнечная погода - к похолоданию и морозу. Сильный ливень - непогода продержится еще долго.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!