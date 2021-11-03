В Калужской области прогнозируют дожди

В среду, 3 ноября, в Калужской области ожидается дождливая погода.

Температура воздуха утром составит около +6 градусов, днем – до +8, вечером – в районе +9.

В Калуге ожидаются порывы юго-восточного ветра до 6 м/с.

3 ноября в православной церкви почитают память святого Иллариона. В этот день наши предки ожидали сильных холодов и морозов.

По народным приметам, вечер тихий и безоблачный - следующий день будет хорошим. А если дым идет вверх - к хорошей и солнечной погоде.

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