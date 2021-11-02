В Калужскую область вернется пасмурная погода

Утром во вторник, 2 ноября, в Калужской области ожидается ясная погода, местами – туман. А вот днем станет пасмурно.

Температура воздуха днем составит около +8 градусов.

Существенных осадков не ожидается.

В Калуге влажность воздуха составит до 90%, порывы ветра – 4 м/с.

По народным приметам, если 2 ноября холодно - зима будет теплой, а если тепло - холодной. Иней на деревьях предвещает неурожай в следующем году. Сильный ветер - к затяжному ненастью.

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