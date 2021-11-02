Главная Новости Погода
COVID-19 Есть работа Колумнисты Афиша Юбилей Калуги Статьи Худеем к Новому году!

В Калужскую область вернется пасмурная погода

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 02.11.2021 06:00 0 1782
В Калужскую область вернется пасмурная погода

Утром во вторник, 2 ноября, в Калужской области ожидается ясная погода, местами – туман. А вот днем станет пасмурно.

Температура воздуха днем составит около +8 градусов.

Существенных осадков не ожидается.

В Калуге влажность воздуха составит до 90%, порывы ветра – 4 м/с.

По народным приметам, если 2 ноября холодно - зима будет теплой, а если тепло - холодной. Иней на деревьях предвещает неурожай в следующем году. Сильный ветер - к затяжному ненастью.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 02.11.2021 06:00 0 1782
Тэги: погода
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Обнинская ГТУ ТЭЦ-1 получила Паспорт готовности к прохождению сезона максимальных нагрузок
Фильмы про зомби и апокалипсис: как калужане снижают уровень стресса
ООО «УК МЖД города Калуги» - один из самых проблемных должников Калужской сбытовой компании
Сотрудники Сбера провели экологическую акцию «Аллея знаний» в Калуге
Показания счетчика загородного дома необходимо передавать даже зимой
ВТБ в Калужской области определил график обслуживания розничных клиентов в нерабочие дни
Новости
ОПРОС
Уважаемые читатели, а вы привились от коронавируса? 
Все опросы
Новости Обнинска
Новости партнеров
Как найти специалиста для представительства интересов компании в арбитражном суде?
Квартирный переезд: доверьте хлопоты специалистам
Что нужно знать об имплантации зубов

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Расценки на публикацию агитационных материалов на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Калужской области по одномандатному избирательному округу и на выборах в органы местного самоуправления, проводимых в единый день голосования 19 сентября 2021 года на сайте kp40.ru

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru