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Этот день в истории: Калуге подарили старика

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 24.08.2021 08:00 0 348
Этот день в истории: Калуге подарили старика

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 24 августа.

1776 – вышел указ об образовании Калужского наместничества. Этим же указом должность государева наместника жаловалась тверскому губернатору Кречетникову Михаилу Никитичу. Указ гласил: «Мы, почитая за благо учредить вновь Калужскую губернию, повелеваем быть в ней следующим 12 уездам, а именно: Калужскому, Тарусскому, Малоярославецкому, новоназначенному, которому впредь название дано будет, Воротынскому, Мосальскому, Серпейскому, Мещовскоиу, Козельскому, Перемышльскому, Лихвинскому  и Одоевскому, и в сию губернию всемилостивейше  жалуем в должность государева наместника тверского губернатора Кречетникова, которому от нас повеление дано помянутые уезды наперед самому объехать и удобности положения их нам донести, почему тогда и об установлении в сей губернии правления по новому учреждению повеление от нас дано будет».

1815 – родилась Елизавета Васильевна Салиас-де-Турнемир (1815-1892). Сестра драматурга А. В. Сухово-Кобылина и художницы С. В. Сухово-Кобылиной, мать писателя Е. А. Салиаса. Ее детские годы прошли в имении Росва Калужской губернии. В 1886 году приобрела владение в Калуге (дом на ул. Комарова 24/50). Известность получила благодаря писательской деятельности. Похоронена в родовой усыпальнице Шепелевых в монастыре Тихонова Пустынь.

1907 – в Калуге, в семье священника, родился калужский живописец Владимир Петрович Любимов (1907 – 1993). Детские и ученические годы провел во Пскове, затем вернулся в Калугу. Азы художественного мастерства постигал в художественных студиях под руководством А. В. Фадеева и В. Н. Левандовского. Один из организаторов Калужского областного отделения Союза художников. Художника привлекал образ современника, поэтому так много было им создано портретов. Широкой публике более всего известен портрет К.Э. Циолковского, выполненный художником с натурных зарисовок. Именно он первым обратился к воплощению образа Циолковского в искусстве. Другая важная тема творчества Любимова – пушкинская, связанная с образом выдающегося русского поэта и его пребыванием в Полотняном Заводе. Вместе с тем Любимов был талантливым и проникновенным пейзажистом, запечатлевшим в своих произведениях образы среднерусской природы. Одна из его картин, созданная в соавторстве с Абрамовым, называется «Восстание крестьян в селе Дальняя Борщевка Калужской губернии 5 июля 1905 г.» (1958 г.).

1917 - Эта дата стала днем рождения «Калужского электромеханического завода» («КЭМЗ»), т.к., завершив работы по разгрузке и монтажу привезенного из-под Минска оборудования, завод в этот день приступил к работе. Предприятие освоило выпуск первых отечественных телеграфных аппаратов (1931-1940), награждено орденом Трудового Красного Знамени (1970), участвовало в создании аппаратуры для фотографирования оборотной стороны Луны советской межпланетной станцией (1958-1959).

2013 – в новом фонтане Городского парка рядом с появившейся год назад Золотой рыбкой из сказки Пушкина появился Старик. Это подарок от городского управления финансов. Фигуру высотой 150 см отливали в Иваново по проекту обнинского скульптора Сергея Лопухова.

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 24.08.2021 08:00 0 348
Тэги: общество история калуги этот день в истории
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