Калужскую область ждут дожди 10 июня

В четверг, 10 июня, в Калужской области ожидается кратковременный дождь, местами грозы.

По прогнозам синоптиков, температура воздуха утром составит около +12 градусов, днем – до +20, вечером – в районе +18.

Порывы ветра в Калуге будут достигать 3 м/с.

В народном календаре 10 июня – Никита-гусятник, Евтихий.

По приметам, если день тихий, то урожай будет хороший. 10 июня обычно начинает колоситься рожь. Существовало поверье, что роды в этот день на хлебной ниве будут легкими, а появившийся на свет малыш и его мама – здоровыми