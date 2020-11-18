МЧС предупреждает о сильном снегопаде в Калужской области

В ночь на четверг, 19 ноября, в Калужской области ожидается снегопад. Местами он может быть сильным, предупреждает региональное ГУ МЧС. Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха повысится до нуля.
В отдельных районах ожидается гололед и гололедица.
Жителей Калужской области просят во время снегопада не выходить на улицу.
- При подъеме или спуске по лестницам держитесь за поручни и перила, - говорится в сообщении спасателей. - Будьте аккуратными на улице и при переходе проезжей части дорог. Переходите улицу только в обозначенных местах.
Водителей просят снизить скорость и строго соблюдать Правила дорожного движения.
Тем временем
19 ноября не будет электроэнергии на трех улицах Калуги. Подробности.
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