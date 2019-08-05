Глас народа
График отключения горячей воды Рейтинг коммунальщиков Калуги
Понедельник, 05 августа
$ 64.64 0.81
71.71 1.24
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Погода

Лето закончилось: придёт ли тепло в Калугу

05.08.2019 15:09 6 4469 Татьяна Светлова, Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Лето закончилось: придёт ли тепло в Калугу

В понедельник, 5 августа, местами пройдут небольшие дожди. Температура воздуха в Калуге составит всего +14..+16, что ниже нормы на 6-7 градусов. Ветер северо-западный, 6-11 м/с. Атмосферное давление 738 мм рт ст.

Во вторник с юга подойдёт антициклон. Температура воздуха повысится ночью до +9..+11, днём – до +18..+20. Вероятность небольших дождей остаётся.

В среду, 7 августа, местами - небольшие кратковременные дожди. Температура воздуха ночью составит +9..+11, днём - до +22.

В четверг влияние на погоду начнет оказывать новый западный циклон. Пройдут кратковременные дожди, местами - сильные. Ветер может усилиться до 15 м/с. Ночью ожидается +9..+11, днём - до +22, что уже близко к норме.

В пятницу, 9 августа, пройдут дожди. Температура воздуха ночью будет в пределах +14..+16, днём - около +23.

По предварительным прогнозам, температура воздуха в августе ожидается в пределах +18..+21.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Авторы
Татьяна Светлова 
Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Тэги: погода
Еще новости из рубрики «Погода»

Готовьтесь: идет вторая волна ультраполярного вторжения 02.08.2019 11:48

В Калуге начинается ультраполярное вторжение 29.07.2019 14:14

В выходные разогреет до +30 26.07.2019 14:25

Дождь с грозой надвигается на нашу область 24.07.2019 09:14

На этой неделе потеплеет до +28 22.07.2019 14:50

Народные новости
2751 14
victor61
3237 2
pozor
1102 7
Геннадич

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей: 6 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

ср 07 августа, 08:00
Соревнования по спортивному рыболовству
Рождественские пруды
сб 10 августа, 10:00
День физкультурника 2019
Калуга
сб 10 августа, 14:00
Цветочные мастер-классы в августе
Галантус и К
сб 17 августа, 14:00
Освобождение Жиздры и Хвастовичей. 1943 год.
Калужская область

Для детей

вт 06 августа, 18:30
Спектакль "Музей исчезнувших вещей"
Калужский областной драматический театр
ср 07 августа, 12:00
"Каникулы с музеем" расписание на лето
Калужский музей изобразительных искусств
сб 10 августа, 11:00
Бесплатное чтение детской книги Джулии Дональдсон
Меховое кафе, кошачье кафе
сб 10 августа, 12:00
Фестиваль "Литературное варенье"
Центральный парк культуры и отдыха

Концерты

чт 08 августа, 19:00
Концерт «Любимые мелодии»
Гостиные ряды
пт 16 августа, 19:00
Песни из любимых советских кинолент «Хорошие девчата»
Гостиные ряды
вт 10 сентября, 19:00
Всероссийский юношеский симфонический оркестр
Филармония
пт 13 сентября, 19:00
Концерт группы LosTradition (XIV фестиваль искусств "Калужская осень")
Дом музыки

Кино

Король Лев
Руслан и Людмила: Перезагрузка
Форсаж: Хоббс и Шоу
До скорой встречи
Блоги компаний

Многофункциональный центр «Мои документы» открылся в Обнинске

29 июл 2019 11:00
Новости компаний

По итогам первого полугодия 2019 года кредитный портфель Россельхозбанка в Калужской области составил более 30 млрд рублей

«Ростелеком» заключил госконтракт в Калужской и еще в восьми областях ЦФО

«Архстояние» 2019: лэнд-арт, технологии и современная опера

«Ростелеком» запустил «Игровой Маркет»

Опросы
Уважаемые читатели, а какой вариант преобразования Окской железной дороги выбираете вы? 
 
Новости Обнинска
Блоги

Газэнергобанк - Многофункциональный центр «Мои документы» открылся в Обнинске

Газэнергобанк 29 июл 2019 11:00

Газэнергобанк - Как сэкономить, оплачивая услуги за вывоз мусора?

Газэнергобанк 24 июл 2019 17:14

ЧК - Печать

Viktorch1311 19 июл 2019 15:25

Газэнергобанк - ДелоБанк – в лидерах рейтинга MarksWebb

Газэнергобанк 18 июл 2019 14:03

Новости партнеров

«Дакар-Авто» — официальный дилер грузовых автомобилей JAC (ДЖАК)

Покупка ритуальных товаров: как не допустить ошибку?

Стенд информационный – простой способ узнать последние новости

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.