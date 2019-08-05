Лето закончилось: придёт ли тепло в Калугу

В понедельник, 5 августа, местами пройдут небольшие дожди. Температура воздуха в Калуге составит всего +14..+16, что ниже нормы на 6-7 градусов. Ветер северо-западный, 6-11 м/с. Атмосферное давление 738 мм рт ст.

Во вторник с юга подойдёт антициклон. Температура воздуха повысится ночью до +9..+11, днём – до +18..+20. Вероятность небольших дождей остаётся.

В среду, 7 августа, местами - небольшие кратковременные дожди. Температура воздуха ночью составит +9..+11, днём - до +22.

В четверг влияние на погоду начнет оказывать новый западный циклон. Пройдут кратковременные дожди, местами - сильные. Ветер может усилиться до 15 м/с. Ночью ожидается +9..+11, днём - до +22, что уже близко к норме.

В пятницу, 9 августа, пройдут дожди. Температура воздуха ночью будет в пределах +14..+16, днём - около +23.

По предварительным прогнозам, температура воздуха в августе ожидается в пределах +18..+21.