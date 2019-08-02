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Готовьтесь: идет вторая волна ультраполярного вторжения

02.08.2019 11:48 3 986 Татьяна Светлова, Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Готовьтесь: идет вторая волна ультраполярного вторжения

В пятницу, 2 августа, в Калуге будет не выше +15..+17, что ниже нормы на 5 градусов. Местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление 741 мм рт ст.

В субботу местами пройдёт небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит +9..+11, днём - до +19.

В воскресенье, 4 августа, погода не изменится. Ночью прогнозируется +9..+11, днём - до +19. Вероятность небольших дождей сохранится.

В начале следующей недели нас ждёт вторая волна похолодания, уже в понедельник днём будет всего +14.


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Авторы
Татьяна Светлова 
Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Тэги: погода
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