Готовьтесь: идет вторая волна ультраполярного вторжения

В пятницу, 2 августа, в Калуге будет не выше +15..+17, что ниже нормы на 5 градусов. Местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление 741 мм рт ст.
В субботу местами пройдёт небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит +9..+11, днём - до +19.
В воскресенье, 4 августа, погода не изменится. Ночью прогнозируется +9..+11, днём - до +19. Вероятность небольших дождей сохранится.
В начале следующей недели нас ждёт вторая волна похолодания, уже в понедельник днём будет всего +14.
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В Калуге начинается ультраполярное вторжение 29.07.2019 14:14
В выходные разогреет до +30 26.07.2019 14:25
Дождь с грозой надвигается на нашу область 24.07.2019 09:14
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Прогноз погоды на выходные: когда закончатся дожди 19.07.2019 11:23
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