Готовьтесь: идет вторая волна ультраполярного вторжения

В пятницу, 2 августа, в Калуге будет не выше +15..+17, что ниже нормы на 5 градусов. Местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление 741 мм рт ст.

В субботу местами пройдёт небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит +9..+11, днём - до +19.

В воскресенье, 4 августа, погода не изменится. Ночью прогнозируется +9..+11, днём - до +19. Вероятность небольших дождей сохранится.

В начале следующей недели нас ждёт вторая волна похолодания, уже в понедельник днём будет всего +14.