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Фото чистого неба вызвали переполох в соцсетях

14.02.2019 12:46 5 2275 Дмитрий Ивьев
Фото чистого неба вызвали переполох в соцсетях

Вечером в среду, 13 февраля, калужане начали выкладывать в социальных сетях фотографии неба. Местами оно было необычного голубого цвета.

На фоне серых облаков это выглядело необычно.

Многие начали высказывать свои предположения, что же это может быть – вторжение инопланетян, авария на ЛЭП, яркий свет от прожекторов и т.д. Однако на самом деле в Калуге просто наблюдали просвет в облаках в западной части неба. В четверг облака над городом и вовсе рассеялись, наблюдается ясная погода.

Уважаемые читатели! А какие необычные погодные явления наблюдали вы? Расскажите в комментариях!


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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: погода
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