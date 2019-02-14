Фото чистого неба вызвали переполох в соцсетях

Вечером в среду, 13 февраля, калужане начали выкладывать в социальных сетях фотографии неба. Местами оно было необычного голубого цвета.

На фоне серых облаков это выглядело необычно.

Многие начали высказывать свои предположения, что же это может быть – вторжение инопланетян, авария на ЛЭП, яркий свет от прожекторов и т.д. Однако на самом деле в Калуге просто наблюдали просвет в облаках в западной части неба. В четверг облака над городом и вовсе рассеялись, наблюдается ясная погода.

Уважаемые читатели! А какие необычные погодные явления наблюдали вы? Расскажите в комментариях!