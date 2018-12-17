20-градусные морозы пришли в Калугу надолго

В понедельник, 17 декабря, наша область будет находиться под влиянием антициклона. Температура воздуха в Калуге опустится до -12..-10, по области – до -16. Такая температура ниже климатической нормы на 6-7 градусов и характерна для января. Ветер северный и северо-западный, слабый. Атмосферное давление составит 765 мм рт. ст., что выше нормы.
Во вторник ночью прогнозируется -17..-15, по области – до -20. Днем будет -12…-10.
В среду, 19 декабря, ночью температура опустится до -15..-13, по области – до -23. Днём столбики термометров покажут -11..-9.
В четверг ожидается такая же погода: до -15 ночью и около -10 днём..
В пятницу, 21 декабря, ночью прогнозируется -15…-13. Днём - около -10.
Выходные тоже обещают быть морозными.
Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
|
На выходных похолодает до -16 14.12.2018 09:30
Сильные морозы идут на Калугу 13.12.2018 10:18
Всю неделю будет идти снег 10.12.2018 16:03
Какой будет погода на выходных 07.12.2018 12:16
Новые снегопады придут на выходных 06.12.2018 17:02
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|Порадовала (0%)
|Возмутила (0%)
|Опечалила (0%)
|Не зацепила (0%)
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: