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20-градусные морозы пришли в Калугу надолго

17.12.2018 15:15 5 4256 Татьяна Светлова
20-градусные морозы пришли в Калугу надолго

В понедельник, 17 декабря, наша область будет находиться под влиянием антициклона. Температура воздуха в Калуге опустится до -12..-10, по области – до -16. Такая температура ниже климатической нормы на 6-7 градусов и характерна для января. Ветер северный и северо-западный, слабый. Атмосферное давление составит 765 мм рт. ст., что выше нормы.

Во вторник ночью прогнозируется -17..-15, по области – до -20. Днем будет -12…-10.

В среду, 19 декабря, ночью температура опустится до -15..-13, по области – до -23. Днём столбики термометров покажут -11..-9.

В четверг ожидается такая же погода: до -15 ночью и около -10 днём..

В пятницу, 21 декабря, ночью прогнозируется -15…-13. Днём - около -10.

Выходные тоже обещают быть морозными.  

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.


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Тэги: погода
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