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Ледяной дождь надвигается на Калугу

03.12.2018 17:23 0 722 Дмитрий Ивьев
Ледяной дождь надвигается на Калугу

Во вторник. 4 декабря, в Калуге немного потеплеет. Температура воздуха увеличится до -2..-3 градусов. При этом ожидается усиление ветра, порывы будут достигать скорости в 10-12 м/с. Во второй половине дня местами пойдёт снег.

В ночь на среду синоптики предрекают ледяной дождь. Два года назад, напомним, подобное природное явление натворило много бед в нашей области. В течение всех суток возможен туман, сильные порывы ветра.

В четверг, 6 декабря, ожидается снегопад, местами туман, температура воздуха – в районе -2..-5 градусов.

Ближе к выходным возможно новая волна холода, температура воздуха вновь опустится до -10, местами возможны снегопады.

Уважаемые читатели! Как вы считаете, какой будет погода на Новый год? Пишите в комментариях!

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.


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Тэги: погода
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