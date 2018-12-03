Ледяной дождь надвигается на Калугу

Во вторник. 4 декабря, в Калуге немного потеплеет. Температура воздуха увеличится до -2..-3 градусов. При этом ожидается усиление ветра, порывы будут достигать скорости в 10-12 м/с. Во второй половине дня местами пойдёт снег.
В ночь на среду синоптики предрекают ледяной дождь. Два года назад, напомним, подобное природное явление натворило много бед в нашей области. В течение всех суток возможен туман, сильные порывы ветра.
В четверг, 6 декабря, ожидается снегопад, местами туман, температура воздуха – в районе -2..-5 градусов.
Ближе к выходным возможно новая волна холода, температура воздуха вновь опустится до -10, местами возможны снегопады.
Уважаемые читатели! Как вы считаете, какой будет погода на Новый год? Пишите в комментариях!
Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
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