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Туман в Калуге: публикуем волшебные снимки с улиц города

05.11.2018 20:16 3 3428 Дмитрий Ивьев
Туман в Калуге: публикуем волшебные снимки с улиц города

В ближайшую неделю каждый день в Калуге обещают туманы. Температура воздуха будет находиться в пределах 0..+4 градусов. Городские пейзажи в туманной дымке - настоящее раздолье для фотохудожников. Сегодня мы публикуем снимки, которые утром в понедельник, 5 ноября, сделал в областном центре известный фотограф Эдуард СЫЧЁВ.

Фото: Эдуард Сычёв.

Уважаемые читатели! Если у вас есть серии фотографий о Калуге или Калужской области и вы хотите продемонстрировать их большой аудитории, пишите на ev@kp.kaluga.ru


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Тэги: погода
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