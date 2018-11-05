Туман в Калуге: публикуем волшебные снимки с улиц города

В ближайшую неделю каждый день в Калуге обещают туманы. Температура воздуха будет находиться в пределах 0..+4 градусов. Городские пейзажи в туманной дымке - настоящее раздолье для фотохудожников. Сегодня мы публикуем снимки, которые утром в понедельник, 5 ноября, сделал в областном центре известный фотограф Эдуард СЫЧЁВ.
Фото: Эдуард Сычёв.
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