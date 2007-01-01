В Калужской области потеплеет до +14
В четверг, 16 апреля, будет облачно с прояснениями, осадков не прогнозируется.
Утром температура составит около плюс 10 градусов, днём воздух прогреется до плюс 14 градусов.
Ветер южный, слабый — порывы не превысят 3 метров в секунду. Атмосферное давление немного понизится до 746 миллиметров ртутного столба.
Погода станет комфортной для прогулок и активного отдыха на свежем воздухе. Дороги будут сухими, видимость хорошей — условия благоприятны как для водителей, так и для пешеходов.
