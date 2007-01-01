В Калужской области потеплеет

Дмитрий Ивьев
15.04, 05:50
В среду, 15 апреля, сохранится облачная погода. Местами пройдёт дождь.

Утром температура составит около плюс 10 градусов, днём воздух прогреется до плюс 13 градусов — это заметное потепление по сравнению с предыдущими днями. Ветер сменит направление на восточное, порывы будут достигать 4 метров в секунду. Атмосферное давление останется на уровне 748 миллиметров ртутного столба.

Дождь будет кратковременным, но из-за влажного покрытия водителям рекомендуется соблюдать осторожность, особенно на загородных трассах. Пешеходам стоит взять с собой зонт.

