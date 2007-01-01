В Калужской области прогнозируют дожди
Во вторник, 14 апреля, будет облачно. Местами пройдёт дождь.
Утром температура составит около плюс 7 градусов, днём воздух прогреется до плюс 10 градусов.
Северный ветер усилится: порывы достигнут 7 метров в секунду.
Атмосферное давление понизится до 748 миллиметров ртутного столба.
Водителям рекомендуется соблюдать осторожность из-за возможного ухудшения видимости и мокрого дорожного покрытия.
