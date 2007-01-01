В Калужскую область возвращается тепло
Переменная облачность с локальными дождями не помешают пробиться солнцу сквозь тучи.
По прогнозу синоптиков утром воздух прогреется до +5 градусов, днём до +10. Восточный ветер сменит направление на юго-восточный, скоростью 2-6 метров в секунду.
Атмосферное давление составит 751 миллиметр ртутного столба, влажность - 56–66 %.
УФ-индекс умеренный - 3 балла, геомагнитное поле в состоянии слабой бури - 5 баллов.
Пик похолодания уже позади. Синоптики обещают, что холодная погода с ночными заморозками и мокрым снегом окончательно уйдёт. Уже со следующей недели начнётся постепенное потепление: днём воздух будет прогреваться до +12…+15 градусов.
