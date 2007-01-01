Обнинск
+2...+3 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Погода В Калужскую область возвращается тепло
Новость дня Погода

В Калужскую область возвращается тепло

В воскресенье, 12 апреля погода в Калужской области вернётся к весенним значениям.
Ольга Володина
12.04, 06:30
0 56
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Переменная облачность с локальными дождями не помешают пробиться солнцу сквозь тучи.

По прогнозу синоптиков утром воздух прогреется до +5 градусов, днём до +10. Восточный ветер сменит направление на юго-восточный, скоростью 2-6 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 751 миллиметр ртутного столба, влажность - 56–66 %.

УФ-индекс умеренный - 3 балла, геомагнитное поле в состоянии слабой бури - 5 баллов.

Пик похолодания уже позади. Синоптики обещают, что холодная погода с ночными заморозками и мокрым снегом окончательно уйдёт. Уже со следующей недели начнётся постепенное потепление: днём воздух будет прогреваться до +12…+15 градусов.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
тепло прогноз погоды прогноз
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Новости компаний
18+