В Калужскую область возвращается тепло

В воскресенье, 12 апреля погода в Калужской области вернётся к весенним значениям.

Переменная облачность с локальными дождями не помешают пробиться солнцу сквозь тучи.

По прогнозу синоптиков утром воздух прогреется до +5 градусов, днём до +10. Восточный ветер сменит направление на юго-восточный, скоростью 2-6 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 751 миллиметр ртутного столба, влажность - 56–66 %.

УФ-индекс умеренный - 3 балла, геомагнитное поле в состоянии слабой бури - 5 баллов.

Пик похолодания уже позади. Синоптики обещают, что холодная погода с ночными заморозками и мокрым снегом окончательно уйдёт. Уже со следующей недели начнётся постепенное потепление: днём воздух будет прогреваться до +12…+15 градусов.