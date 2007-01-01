В Калуге заметно потеплеет

В понедельник, 13 апреля, в Калужской области будет облачно с прояснениями, осадков не прогнозируется.

Утром температура составит около плюс 7 градусов, днём воздух прогреется до плюс 13 градусов. Ветер северо-восточный, умеренный — порывы достигнут 4 метров в секунду. Атмосферное давление повысится до 754 миллиметров ртутного столба, что выше среднего для региона.

Погода станет значительно комфортнее по сравнению с предыдущими днями: после периода мокрого снега и прохлады наступит ясный и сухой день. Дороги будут сухими, гололедицы не ожидается.