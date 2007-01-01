Мокрую субботу прогнозируют в Калужской области

Дмитрий Ивьев
11.04, 05:50
В субботу, 11 апреля, в Калужской области сохранится пасмурная погода. Местами пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега.

Утром температура составит около плюс 2 градусов, днём воздух прогреется до плюс 5 градусов. Ветер сменит направление на восточное, умеренный — порывы достигнут 5 метров в секунду. Атмосферное давление повысится до 747 миллиметров ртутного столба.

Несмотря на положительные температуры, из-за осадков и таяния снега на дорогах возможна гололедица, особенно в тенистых местах и на мостах. Водителям рекомендуется соблюдать осторожность, избегать резких манёвров и держать безопасную дистанцию.

Новости по тегу
погода
Новости компаний
