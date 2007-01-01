Пятница будет холодной

10 апреля в Калужской области ожидается пасмурная погода. Местами пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега.

Утром температура составит около плюс 1 градуса, днём воздух прогреется лишь до плюс 2 градусов. Ветер северный, умеренный — порывы достигнут 4 метров в секунду. Атмосферное давление останется стабильным — 741 миллиметр ртутного столба.

Из-за низких температур и осадков на дорогах сохраняется высокий риск гололедицы, особенно на мостах, эстакадах и в тенистых участках. Водителям рекомендуется соблюдать повышенную осторожность, снизить скорость и увеличить дистанцию до других транспортных средств. Пешеходам стоит выбирать обувь с надёжной нескользящей подошвой.