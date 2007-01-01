В Калужской области прогнозируют дождь со снегом

В четверг, 9 апреля, будет пасмурно. Местами пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега.

Утром температура составит около плюс 1 градуса, днём воздух прогреется лишь до плюс 4 градусов.

Северный ветер усилится — порывы достигнут 6 метров в секунду. Атмосферное давление немного повысится до 742 миллиметров ртутного столба.

Из-за сочетания осадков и температуры в районе нулевой отметки на дорогах ожидается гололедица, особенно на мостах, эстакадах и в тенистых местах. Водителям рекомендуется соблюдать осторожность, снизить скорость и избегать резких манёвров. Пешеходам стоит выбирать обувь с нескользящей подошвой.