В Калужской области ожидается прохладная погода с дождём

В среду, 8 апреля, в Калужской области будет облачно с прояснениями. Местами пройдёт небольшой дождь.

Утром температура составит около плюс 2 градусов, днём воздух прогреется лишь до плюс 5 градусов.

Ветер северный, слабый — порывы не превысят 3 метров в секунду. Атмосферное давление пониженное — 739 миллиметров ртутного столба.

Из-за невысоких температур и утренней сырости на отдельных участках дорог, особенно на мостах и в тенистых местах, возможна гололедица.