В Калужской области ожидается прохладная погода с дождём
В среду, 8 апреля, в Калужской области будет облачно с прояснениями. Местами пройдёт небольшой дождь.
Утром температура составит около плюс 2 градусов, днём воздух прогреется лишь до плюс 5 градусов.
Ветер северный, слабый — порывы не превысят 3 метров в секунду. Атмосферное давление пониженное — 739 миллиметров ртутного столба.
Из-за невысоких температур и утренней сырости на отдельных участках дорог, особенно на мостах и в тенистых местах, возможна гололедица.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь