В Калужской области ожидается прохладная погода с дождём
В Калужской области ожидается прохладная погода с дождём

Дмитрий Ивьев
08.04, 05:50
0 419
В среду, 8 апреля, в Калужской области будет облачно с прояснениями. Местами пройдёт небольшой дождь.

Утром температура составит около плюс 2 градусов, днём воздух прогреется лишь до плюс 5 градусов.

Ветер северный, слабый — порывы не превысят 3 метров в секунду. Атмосферное давление пониженное — 739 миллиметров ртутного столба.

Из-за невысоких температур и утренней сырости на отдельных участках дорог, особенно на мостах и в тенистых местах, возможна гололедица.

eyJpdiI6ImVvdmJkalFyaUlUaEJjVElUWTdnM0E9PSIsInZhbHVlIjoiT05mTkFrOUlFbHB4QzhLaGdKY1paTGJMcUhXL0ltUnNJUGFHQ01Sb3RxOVJlc1VUSUR4bHNTeG1BOXZzZS84aUlkQ0lOZHpuQVNqNm9lT0VaZ3VRMC9CYnVkRVFnc3lJR3k2VHRzWVVTcUlUR2xaQjJKekxLWWhXRUpWT25JaFVNKy92aTRCbFRyL01VcldDbWxYM2N2YmJUSjhrVUtNRkFKS2hVS21EaEtWdzB2OHVsTXQrTnhhTFJ1dkJYRk9KU2trcnlFMDJmRVBXOVFGdFBtV1BRNnpWWm1qUWZ2VEh1T3lBa1hSVVYyMUVzN1VtNDRqVjdrUGxidU5rM1VMRWg4bnZPNm82MS9kQjZ5TUJHREVEZFgzaWw1dnVWYWxtaU04RVlGZEV6dnVpbmVIb2FKYTRGYUU2QTN0MWl3bmVxTFhhN09USDVtV3daQU4yeFM0ck4yckVIZC9QSFpEV0N1QXF1N3FiVVJsMEI0b1BzemNhcXAySzVxUWNDV2hJMkh6OENjQzc3MDV0dWFHRm12bnJCQTdwdlJWWG1RckFQTlFteTJvQ2VTNmNWUmhYNWRMWkF5RDBPV1FhbWZkMiIsIm1hYyI6ImEzZjk0YjFkZmQ4ZDcxNDgzYjQ4MmIxOWVmNDNiYmI4NmM5NmU5MjU4MjQ3ZjZiNjNkZGFlOTEyMGEyZjM2MTMiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6ImJ6d1ZDZVE5dnpXNjdrUjY5Y1ZickE9PSIsInZhbHVlIjoibS83UVBKUTIwQVNmaG9Qd1JmOENrVFhJSUZ3MVpLZExQYmtwVzljWG51b1Y4d2Y1ZXc4cmlkK2tSMXRBNk1VSFcwQ1FucUUvSzhxUzljTWtCTFZTYWlkL1VVbnByNmRKVmU1eVozKzdZZ2ZlRmxmVWdJcWQ1K2krWUF4Z0tCbXZ4MnNKOVVHVXRPU0RCNTltbGhVUlBpM0FHT0E2blFkUFZlWEw2eFhhUFQrekRSYVp3SitEUkR5YWZFaVRPcTV3Y3d3ckh3ZWU5bGZvWWVWaG9yeEZZajVjMHBqalNrdW5aTUxldnU5M01JekppalNpZnhDbEowUGJ3TjhSMUNEVnJ5Y3FGODd5TkRMbXdtZWtZSVFPRmFpSDFGdTZHZnVTVGdjR3lxL0Z4Nk9YbXhORHlqN3Bvd3J0Z0ZkMmlWRTBUaDNtTTcrVFpnM09vM0hSUDd2MWJsS0hCYXZuOEx2TEhmVzNRVmdDRENVN3RlbHYzUm4yNE50bDVQY2tSalZLaG4yYm0wK2pkQVZENi96UkpFMklkWXo5ZjV2Z1YySitVYWw1cWpOWWZVb3dSY3Q1aXJNWXNtNTZ4Wm1pUUNUa0tYSDV2cUUxUEZCbld4Y01tNHRlNkhaeE9OSFNqaW9reVlVcVN3SU9qd244TzM4T2QzSUR6YmV1VXNoaGk1K1B6M1d3bVp3VWp6YW8yUnFFVml6WitpS1ptZE1FQlBvaTVLZStQbUtPd09hYjlRSW1janc4OUJVWTl0Mm1Kc3pweDJIeE9id2k5L00yVE5vb3YrbmxDaVk1cWpKbnVSUDMwd3d3eHB0eEd3N09aZWVrQVRYZVBnaHhxYmtma2JYcCIsIm1hYyI6IjM4YmI0ZDIzY2ZkNmNkYWZiMjcyOWFiMWQ2MjBiNWE4YzJlZTZkYTEyMDg2YWNlMWRlODJmYzJhNWUzMGI1ZTkiLCJ0YWciOiIifQ==
